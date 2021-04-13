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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler medeniyetin kalbi Battalgazi’yi fotoğrafladı

İHA

Öğretmenler medeniyetin kalbi Battalgazi’yi fotoğrafladı

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadrajdan Kültüre Şehir Hikayeleri” projesi kapsamında Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezen fotoğraf tutkunu öğretmenler, ilçenin tarihi güzellikleri, doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayarak, kayıt altına aldı.
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin gözünden bir şehir portresi oluşturmak amacıyla hazırlanan “Kadrajdan Kültüre Şehir Hikayeleri” projesine katılan fotoğraf tutkunu öğretmenler, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir gezi programı ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi. Doğu’nun incisi Battalgazi’de bulunan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, İspendere Şifalı İçmeleri, Arslantepe Höyüğü, Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi, Eski Malatya Yaşam Müzesi (Poyraz Konağı), Ulu Camii, Şahabei Kübra Medresesi, Surlar, Kanlı Kümbet ve Namazgah’ı ziyaret eden öğretmenler, ilçenin tarihi güzellikleri, doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Şehrin doğal ve kültürel zenginlikleri, yaşantısı, tarihi mekanları ve unutulmaya yüz tutan gelenekleri kayıt altına alan öğretmenler, sonrasında ise Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. İlçenin tarihi güzelliklerine adeta hayran kalan öğretmenler, gezi programı için Başkan Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

Öğretmenler Başkan Güder’in kadrajına girdi
Fotoğraf tutkunu öğretmenlerle bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğretmenlerle uzun süre sohbet etti. İlçeye yapılan ve yapmayı planladığı yatırımlar hakkında öğretmenlere kısa bilgiler veren Başkan Güder, program sonunda eline fotoğraf makinesini alarak, fotoğraf tutkunu öğretmenlerin fotoğrafını çekti. Geziye katılan bir çocuğa da çektiği fotoğrafı gösteren Başkan Güder, geziye katılarak Battalgazi’nin tarihi güzelliklerini kayıt altına alan öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

“Battalgazi medeniyetlerin beşiği olmuş bir ilçemiz”
Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Kılıç, “Battalgazi’miz, tarih öncesi döneminden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin izlerini Anadolu’nun en eski şehir devletlerinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü, Ulu cami, Kervansaray’da bulmak mümkündür. Battalgazi medeniyetlerin beşiği olmuş bir ilçemiz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu proje ile öğretmenlerimizin gözünde ilçemizin sosyal, kültürel, doğal zenginliklerini ve geleneklerini fotoğraflarla kayıt altına alarak, tanıtımına farklı bir bakış açısı kazandırmak istedik. Bu gezi programı ile projemize katkı sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok anlamlı ve güzel proje”
Projenin Malatya adına çok anlamlı olduğunu ifade eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle bu güzel projeyi hayata geçiren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’mız için çok anlamlı bir proje olmuş. Battalgazi ilçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Sanatsal değer noktasında hem kendi işinizi yapmanız hem de bu işi kadrajdan öğrencilerinize ve topluma aktardığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“En özel fotoğraf karesi Battalgazi’dir”
Tarihi ve doğal güzellikleriyle fotoğraf kadrajlarına girecek en güzel ilçenin Battalgazi olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çok güzel bir proje ile tecrübelerinizi gelecek kuşaklara aktaracaksınız. Sözlü, görsel ve nesnel olarak tecrübe aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Malatya denilince ilk olarak akıllara Battalgazi geliyor.
Tarihi dip derinliği 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğümüzle, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın 1224 yılında inşa ettiği Ulu Camimiz ve 1637 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Kervansarayımız, Malatya’nın kültür portalını oluşturuyor. Bu kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Tanıtımı ve paylaşımı noktasında yaptığınız çalışmaları gerçekten önemsiyoruz ve faydalarını da göreceğimizi biliyorum. Malatya’da tarihi ve doğal güzellikleriyle fotoğraf kadrajlarına girecek en güzel ilçe Battalgazi’mizdir. Yerel yönetimler olarak Battalgazi’nin tarihini yeniden ayağa kaldırmak için tüm gayretlerimizi canla başla ortaya koyuyoruz. Önceliğimizi ise Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Kalıcı Kültür Mirasına girmesi yönünde sürdürüyoruz. Bunun dışında ilçemizde bulunan 2 tane medrese var. Kültür Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kazı çalışmalarımız devam ediyor. Birçok ilde Kervansaraylar, Ulu Camiler ve Höyükler vardır ama Battalgazi’nin makamı bir tek Battalgazi’mizde olması Malatya’mıza ciddi katkı sunacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde inşallah Battalgazi’nin makamını da kültürel miraslar listesine dahil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra inşallah bu kültürel varlıklarımızı turizme açacağız. Bir diğer önemli projemiz ise İspendere Şifalı İçme Suları. Doğası ile harika bir yer. Yerel yönetimler olarak ilçemize gerekli tüm yatırımları yapıyoruz. Battalgazi’mizin yarınları inşallah çok daha güzel olacak” dedi.

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