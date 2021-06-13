Telefonla dolandırıcılığı polis önledi 40 adet tam altının çalınmasını polis önledi

Malatya’da, kendisini polis ve savcı olarak tanıtanlara 40 adet tam altınını götüren vatandaşın dolandırılmasını polis önledi.

Edinilen bilgiye göre, müşteki A.K.'yi cep telefonu ile arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, çeşitli nedenlerle korkuttukları mağdur vatandaşı, Doğanşehir ilçesi Çobandere köyünden ilçe merkezine çağırarak kuyumcudan 40 adet tam altın aldırttı. Vatandaşın aldığı altınları alan şahıslar, daha sonra Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Altınların, Şanlıurfa’ya bırakılmak üzere yola çıktığı bilgisini alan Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak çevre il emniyetlerini de bilgilendirdi.

Ekiplerin bilgisi üzerine harekete geçen Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa’ya gitmeye çalışan şahıs yol üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın dolandırma yoluyla çaldığı altınlar ise teslim alındı.

Konu ile ilgili tahkikata başlandığı öğrenildi.

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