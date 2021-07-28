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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş, yaşlı şahsın 2’nci doz aşısını yaptırdı

İHA

Vali Baruş, yaşlı şahsın 2’nci doz aşısını yaptırdı

Malatya Valisi Aydın Baruş, bahçesinde yetiştirdiği semizotu (pirpirim) ürünü satan Yusuf Kangal isimli yaşlı vatandaşın 2’nci aşısının zamanının geldiğini öğrenmesiyle 2. doz aşısının yapılmasını sağladı.
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararları doğrultusunda yayımlanan genelge ile 1 Temmuz’da kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçildi. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu, faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla işyerleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın faaliyetlerine devam etmeye başlamıştı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Malatya’da da korona virüs vaka sayısının artması üzerine Vali Aydın Baruş, esnafları ziyaret ederek son durumları hakkında bilgiler aldı. Baruş, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Aynı zamanda aşısını olmayan esnafın da bu konuya gereken duyarlılığı göstermesini istedi.

Yaşlı şahsın 2’nci doz aşısını yaptırdı
İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaretinde İl Sağlık Müdürlüğü önünde bahçesinde yetiştirdiği semizotu (pirpirim) ürünü satan 73 yaşındaki Yusuf Kangal isimli vatandaş ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, Yusuf Kangal’ın riskli yaş grubunda bulunması sebebiyle satmış olduğu ürünlerin tamamını satın alarak aşı olup olmadığını sordu. Baruş, 2’nci aşısının zamanının geldiğini öğrenmesiyle Yusuf Kangal ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü içerisindeki aşı birimine giderek Yusuf Kangal’ın 2. doz aşısının yapılmasını sağladı. Kendisini kırmayarak aşısını olan Yusuf Kangal’ın bu davranışının tüm vatandaşlara örnek olmasını söylemesinin ardından burada aşı olmak için bulunan diğer vatandaşlarla da sohbet eden Vali Aydın Baruş, duyarlılıklarından ötürü vatandaşlara teşekkür etti.
Esnaf ziyareti sırasında esnafların ve alış veriş yapan vatandaşların da sıkıntılarını dinleyen Vali Aydın Baruş, aşılamanın önemini vurgulayarak toplum olarak kısıtlamasız ve daha sağlıklı günlere kavuşmanın şu an belirtilen tek yolunun aşı olduğunu söyledi. Vatandaşların en kısa sürede en az 2 doz aşısını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Baruş, aşı olan vatandaşların hasta olmaları durumunda yoğun bakıma düşme oranının oldukça düştüğünü söyledi. Aşısını yaptırmayan esnaflara hitaben konuşan Vali Baruş, “Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için aşı olmalısınız” diyerek gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Baruş, tüm Kamu ve Üniversite Hastanelerinde, İl Sağlık Müdürlüğünde, tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde, Malatya Park AVM’de, MAŞTİ Otobüs Terminalinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde 18 yaşını doldurmuş, yakın zamanda Covid19 hastalığını atlatmamış olan tüm vatandaşların randevu almadan bu noktalarda istedikleri aşıyı olabileceklerini belirtti.
Vali Aydın Baruş’a, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli eşlik etti.

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