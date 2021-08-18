Arguvan’da 174 bin 90 dekar arazi sulanmayı bekliyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 174 bin 90 dekar arazi sulayacak olan ve yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın ön yüz beton imalatlarına başlandı.

Gövde dolgusu tamamlanan ve ön yüz beton imalatlarına başlandığı bildirilen Yoncalı Barajının tamamlanması ile 174 bin 90 dekar arazi sulanacak. Yoncalı Barajı'nın en önemli aşamalarından birisi olan kaya dolgu imalatları geçen yıl tamamlandı. Bugün başlanan ön yüz beton imalatlarının 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflendi. Yoncalı Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 164,43 milyon TL tarımsal katkı sağlanacak.

Temelden 98 metre yükseklikte olan Yoncalı Barajı, 114 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.



Sulamadan 23 yerleşim birimi faydalanacak

Yoncalı Barajı tamamlandığında sulamadan 23 yerleşim birimi faydalanacak. Sulamadan faydalanacak yerleşim birimlerinin, Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.