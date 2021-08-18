Husumetli iki grup arasında bıçaklı- sopalı kavga: 3 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, husumetli akraba iki grup arasında çıkan bıçaklısopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada, Edip Ç., Recep Ç. ve Rıraf Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastanelere kaldırdı. Kavgaya karışan İrfan Ç., İsmet Ç., Ömer Ç., Serhat Ç. ve Ferhat Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-18 14:42:11



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