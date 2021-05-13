Malezya'da bayram namazı kılındı

AA

Salgın tedbirleri gereği ülkedeki camilerde bayram namazları 50 kişiyle sınırlı tutuldu.

Başkent Kuala Lumpur'un merkezi camilerinden Masjid Kampung Baru'da da bayram namazı, sıkı Kovid-19 tedbirleri altında eda edildi.

Güvenlik güçleri, caminin içinde yer bulamayan cemaatin avluda sosyal mesafeyi koruma şartıyla namaz kılmasına müsaade etti.

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de görüntülü mesajında Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

- Başbakan Muhyiddin'den Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı

Bayram boyunca Kovid-19 tedbirlerine azami riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan Muhyiddin, "Vakaların daha da artmasını önlemek için hükümet olarak bu kararı almak mecburiyetindeydik." dedi.

Muhyiddin, geçen yılki gibi bu bayramın da coşkulu geçemeyeceğinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Biliyorum bana kızgınsınız. Köyünüze dönemeyecek, hatta şehirdeki ailenizi bile ziyaret edemeyeceksiniz. Biz gerçekten acımasız mıyız? Hayır, değiliz. Bu tedbirleri sizin sağlığınızı korumak için aldık." şeklinde konuştu.

Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Bu kapsamda bayram boyunca toplu kutlamalar, şehir ve ilçeler arası seyahatler, ev ve mezarlık ziyaretleri yasaklanmıştı.

Şimdiye kadar 453 bin 222 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1761'i buldu.