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Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı: 3 asker hayatını kaybetti

Mali’de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 3 Fransız askeri, araçlarına yönelik bombalı saldırıda öldü.

Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı: 3 asker hayatını kaybetti
AA

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlerin zırhlı aracının el yapımı bombanın hedefi olduğu belirtildi.

Bombanın patlaması sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayın sabah meydana geldiği aktarıldı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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