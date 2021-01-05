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Mali'de sivillerin öldüğü hava saldırısını Fransa'nın düzenlediği iddiası

Mali’nin Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen ve en az 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısının Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Mali'de sivillerin öldüğü hava saldırısını Fransa'nın düzenlediği iddiası
AA

Fransız basınındaki haberlere göre, ordu kaynakları, pazar gecesi Mopti bölgesindeki Bounti köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Askeri kaynaklar, saldırının sivilleri hedef almadığını silahlı gruplara yönelik olduğunu belirtse de Mali kaynakları hava saldırısında bir düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Fransa, Mali'de bulunan Barkhane Operasyonu kapsamında görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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