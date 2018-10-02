Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda

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Malmö Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1'lik skorla geçmişti. Peki, Malmö Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

02 Ekim 2018 Salı, 09:45 | Güncelleme:

Siyah Beyazlılar Avrupa arenasında bir kez daha sahaya çıkıyor, ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmişti. Bu kez deplasmanda maça çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek. Peki, Malmö Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 

MALMÖ BEŞİTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Malmö Beşiktaş karşılaşması Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda oyananacak. TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov düdük çalacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli değil.

MALMÖ İLE 2. KEZ EŞLEŞTİ

Beşiktaş, İsveç takımı Malmö Avrupa kupalarında 3. kez eşleşti.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2 kez eşleşip, 4 kez karşılaştığı rakibi karşısında, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

İsveç 1. Ligi'nde 22 kez şampiyonluk yaşayan mavi-beyazlı takım, maçlarını 24 bin kişilik Swedbank Stadı'nda oynuyor.

Alman teknik adam Uwe Rösler'in çalıştırdığı Malmö, geçen sezon ligi ilk sırada tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Macar takımı Mol Vidi'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi play-off etabına katılan Malmö, bu turda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek gruplara dahil oldu.

Kadrosunda genç forvet Carlos Strandberg, tecrübeli kaleci Johan Dahlin ve 35 yaşındaki İsveçli golcü Markus Rosenberg bulunuyor.

MALMÖ'DEN PUAN KAYBI

 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.

Malmö, İsveç Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.

 

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