Maltepe'de bir kadının otel odasında ölü bulunmasına ilişkin bir şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde 9 Eylül'de Sedanur Şahin'in odasında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Serdar Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça serbest bırakılma kararını veren Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen itiraz yazısında şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

- Olayın geçmişi

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y., Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiği belirlemişti.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Y., olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Y. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serdar Y'nin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.