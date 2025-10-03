Mamak'ta 6 Ekim sabahına kadar su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Mamak ilçesi genelinde 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

