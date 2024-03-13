Mamutlar hayata geri mi dönüyor? İşte tarih öncesi çağlarda yaşamış 10 ilginç hayvan!
Genetik Bilimci George Church, yıllardır yaptığı "Mamutları hayata döndürme." projesi hakkında son gelişmeleri paylaştı: Mamutların yeniden aramıza katılması mümkün! Bu araştırmayla beraber başka tarih öncesi hayvanların da hayata döndürülüp döndürülmeyeceği merak konusu oldu. İşte sizin için muhtemelen hiç duymadığınız tarih öncesinde yaşamış 10 ilginç hayvan!
Harvard Üniversitesi tarafından yıllardır yürütülen araştırmada ilerleme kat edildi ve profesör George Church'un projesine dair yeni bir bilgi paylaşıldı. Mamutları hayata döndürmek mümkün! Bu araştırmanın açıklanmasıyla geçmişte yaşamış hayvanların bilim sayesinde soylarının devam ettirebileceği düşüncesi heyecan yarattı. Peki, tarih öncesinde yaşayan ve hiç duymadığınız hayvanları merak ettiniz mi? İşte, o hayvanlar!
1. BUZ DEVRİNİN EN İKONİK CANLISI: MAMUTLAR GERİ DÖNÜYOR!
Mamutlar tarihte yaşayan en büyük kara canlılarından bir tanesiydi. Harvard Üniversitesi'nin genetik bilimcisi, ataları oldukları Asya fillerinden alınan kök hücrelerde yapılacak değişiklikler sayesinde mamutların soyunu canlandırabileceklerini söyledi.
Mamutlar, buzul çağının sonunda nesilleri tükenmiş olsa da hala tarih öncesi çağdan tanınan en popüler hayvanlardan bir tanesi. Otçul olan mamutların soyunun tam anlamıyla tükenmesi ise günümüzden sadece 3700 yıl öncesine dayanıyor.
2. BÜYÜK VE TIKNAZ BİR SIRTLAN: ANDREWSARCHUS
Yaklaşık 41 ila 48 milyon yıl önce muhtemelen oldukça büyük ve tıknaz bir sırtlan formunda olan bu hayvanın 88 cm uzunluğunda bir kafası bulunuyordu. Zamanının en büyük yırtıcılarından olan Andrewsarchus’un kalıntıları 1924 yılında Moğolistan’da keşfedildi. Bugüne dek bulunan tek parçası kafatası olduğundan gizemini koruyan bu canlının vücut ağırlığının iki tona yakın olduğu tahmin ediliyor.
3. UNİCORN KEÇİ: TSAIDAMOTHERIUM
Üçüncü jeolojik zamanın sonunda yaşayan ve günümüzün misk öküzlerinin atası olan bu hayvan vücut şekliyle büyükbaş hayvanları andırıyor. Moğol ovalarında yaşayan bu hayvan, otçuldu ve vaktinin çoğunu otlayarak geçiriyordu. En karakteristik özelliği ise alnının üstünde bulunan silindirik boynuzu. Boynuzu nedeniyle ilk bakışta efsanevi bir yaratık olan unicornları andırdığı için “unicorn keçi” olarak anılıyor.
4. BALİNALARIN İLK ATALARI: BASİLOSAURUS
Balinalar her zaman okyanuslarda yaşayanlar değildi; ataları karada yaşıyordu ve yaklaşık 50 milyon yıl önce suya taşındılar. Bugün tanıdığımız ve sevdiğimiz balinalara dönüşmeden önce bazı geçiş dönemleri yaşadılar. Bir metrelik kafatasına sahip Basilosaurus hakkındaki son araştırmalar onun Trex’e rakip olacak bir ısırma kuvvetine sahip olduğunu söylüyor.
5. EN KÜÇÜK BEYİNLİ DİNOZOR: STEGOSAURUS
Tarih öncesi çağlarda bugünkü Amerika'da yaşayan Stegosaurus'un sırtında kemik plakalar ve boğazını kaplayan küçük kemikçikler vardı. Kütlesine oranla tüm dinozorlar arasında en küçük beyne sahip oluşu onu diğerlerinden ayıran bir özellik olarak öne çıkıyor.
6. KANATLI SÜRÜNGEN: SHAROVİPTERYX
Kanatlı sürüngenlerin atası olan bu canlı günümüzden 240 milyon yıl önce yaşadı. Sharovipteryx’in kalıntılarına Kırgızistan’da rastlandı. Bu canlı sadece bir ayak uzunluğunda ve kanatlara benzer ince deri tabakalara sahip olan dört uzva sahip. Kısa ön bacakları ve uzun arka bacaklarından dolayı zıplama yeteneğinin gelişmiş olduğu düşünülüyor.
7. KILIÇ DİŞLİ KEDİ: SMİLODON
La Brea Katran Çukurları’nda fosilleri bulunan bir diğer hayvan da buzul çağında yaşamış olan Smilodon yırtıcısı. Bu hayvana dair 3000’den fazla fosil çıkarıldı ve bu fosiller onun yaşam tarzından beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok şeyi öğrenmemize rehber oldu. Günümüzde kedi familyasının yırtıcı üyelerinin atası olan bu hayvan yaşadığı dönemde tapir ve geyik gibi orman hayvanlarıyla besleniyordu.
8. DEV İRLANDA GEYİĞİ: MEGALOCEROS GİGANTEUS
Adındaki “mega” dan da anlaşılacağı üzere tahmin edebileceğimizden büyük olan bu geyikler insan omzu yüksekliğinden 2 metre daha uzun bir boya sahipti. Hatta bilinen kadarıyla yaşamış en büyük geyik türüydü. 3.5 metreye uzanan devasa boynuzlarıyla dikkat çekici varlıklar olan megaloceros giganteus, buzul çağının sona ermesiyle beraber soyu tükenen hayvanlar arasında.
9. ZAMANIN EN BÜYÜK TREX’İ: THERİZİNOSAURUS
Trex’in de kendinden de büyük ve korkutucu ataları vardı, Therizinosaurus bunlardan birisi. Bir metre uzunluğunda pençeleri bulunan dinozorun kafatası bugüne kadar bulunamadı. Fakat bilim adamlarının tahmini görseldeki gibi gözüktüğü yönünde. Boyunun 10 metre olduğu düşünülen dinozorun otçul olduğu ve pençelerini de bitkileri parçalamak için kullandığı düşünülüyor.
10. SADECE ADI CANAVAR: TULLY CANAVARI
En korkunç hayvan sayılmasa da adında “canavar” ibaresini taşıyan bu hayvan aşağı yukarı bir insan ayağı uzunluğundaydı. Gözleri kafalarından uzanan hortumlarının üzerinde bulunuyordu. Yıllar süren araştırmaların ardından bilim adamları bu canlıların çenesiz balıklar familyasına ait olduğunu söyledi.
Kaynak: Field Museum, ZME Science, Earthly Universe, BBC Discover Wildlife
Fotoğraf kaynak: YouTube