Mamutlar hayata geri mi dönüyor? İşte tarih öncesi çağlarda yaşamış 10 ilginç hayvan!

7. KILIÇ DİŞLİ KEDİ: SMİLODON

La Brea Katran Çukurları’nda fosilleri bulunan bir diğer hayvan da buzul çağında yaşamış olan Smilodon yırtıcısı. Bu hayvana dair 3000’den fazla fosil çıkarıldı ve bu fosiller onun yaşam tarzından beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok şeyi öğrenmemize rehber oldu. Günümüzde kedi familyasının yırtıcı üyelerinin atası olan bu hayvan yaşadığı dönemde tapir ve geyik gibi orman hayvanlarıyla besleniyordu.