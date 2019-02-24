Pep Guardiola yönetimindeki Manchcester City ile Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, İngiltere Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle noktalanınca uzatma dakikalarına geçildi.

15'er devreden iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları devreye girdi.

Seri penaltı atışlarında Jorginho'nun penaltısını Ederson kurtarırken David Luiz direğe nişanladı. Manchester City'de Leroy Sane'nin penaltısında ise Chelsea file bekçisi Kepa gole izin vermedi. Penaltı vuruşlarında rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Manchester City kupanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 2. sezon lig Kupası'nda zafere ulaşmış oldu. Öte yandan Guardiola'nın öğrencileri, üst üste 2 kez Lig Kupası kazanan 4 takım oldu.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.