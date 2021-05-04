Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester City PSG maçı saat 22:00'de başlayacak...
MAN. CITY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına sahne olacak Manchester City PSG maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe
CANLI YAYIN
YORUMLAR