Manchester City PSG maçı CANLI İZLE - Manchester City PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanaca

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester City PSG maçı saat 22:00'de başlayacak...

MAN. CITY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına sahne olacak Manchester City PSG maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

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