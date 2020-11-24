Manchester United Başakşehir maçı CANLI YAYIN - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor? ilk 11 ve kadrolar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United ile deplasmanda karşılaşıyor.

(7' ve 19' Bruno Fernandes)

STAT: Old Trafford

HAKEM: Ovidiu Hategan

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.

NOTLAR

33- Başakşehir'in Avrupa kupalarında çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 50 gole engel olamadı.

15- Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 15 Avrupa mücadelesinde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

14- Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 14 gol atan Edin Visca. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

DEPLASMANDA 17. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 16 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 16 maçta 17 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü. Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Okan Buruk: Kazanmamız için birçok neden var. Birincisi tabii ki hep ülke puanını en öne koyuyoruz. Ülke puanı için, kulübümüz için, Türk futbolunun prestiji için kazanmamız gerekiyor

İNGİLİZ EKİPLERİYLE 4. MAÇ

İstanbul ekibi, 2018-2019 sezonunda bir başka İngiliz temsilcisi olan Burnley ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmişti. Sahasında oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir deplasmanda uzatmaya giden karşılamayı 1-0 kaybederek elenmişti. Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile İstanbul'da oynadığı maçı ise 2-1 kazandı.