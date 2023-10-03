Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Manu GS maçı ne zaman ve saat kaçta? GS ilk 11 - Galatasaray Haberleri

Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Manu GS maçı ne zaman ve saat kaçta? GS ilk 11 - Galatasaray Haberleri

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Manchester United Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, bu kez İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçına dair bilgiler...