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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Manu GS maçı ne zaman ve saat kaçta? GS ilk 11 - Galatasaray Haberleri

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

        Manchester United Galatasaray için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, devler liginde ilk 3 puanını İngiltere'de arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 00:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:42
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        Manchester United Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. Turnuvadaki ilk maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, bu kez İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçına dair bilgiler...

        2

        MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

        4

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray (22:00)

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        5

        GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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