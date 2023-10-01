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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? Şampiyonlar Ligi Manchester United GS maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? - Galatasaray Haberleri

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

        Manchester United Galatasaray için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında, İngiliz devi Manchester United ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, devler liginde ilk 3 puanını İngiltere'de arayacak. İşte, Manchester United Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:43
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        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu hafta 2. maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 2. maçında köklü İngiliz kulübü Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği mücadele hakkında detaylar...

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        MAN. UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Manchester United Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.

        4

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

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        GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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