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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Manchester United, evinde Newcastle United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon 4 kulvarda birden mücadele eden iki takımın zorlu karşılaşması için nefesler tutulmuş durumda. İşte, Manchester United Newcastle United maçının başlama saati, muhtemel 11'leri ve yayıncı kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:09
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        Manchester United Newcastle United maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen maçında Manchester United ile Newcastle United, çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında tüm bilgiler...

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        MANCHESTER UNITED NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bu akşam saat 23:15'de başlayacak Manchester United Newcastle United karşılaşmasının Türkiye'de yayıncı kanalı bulunmuyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Amrabat, Hannibal, Mount; Antony, Martial, Garnacho

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        Newcastle United: Pope; Livramento, Lascelles, Dummett, Targett; Guimaraes, Longstaff, Willock; Almiron, Wilson, Hall.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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