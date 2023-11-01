Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Manchester United Newcastle United maçı için geri sayıma geçilmiş durumda. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen maçında Manchester United ile Newcastle United, çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında tüm bilgiler...