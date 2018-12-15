İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, savunma oyuncusu Chris Smalling'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcu ile 2022 yılına kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Chris Smalling'in yeni sözleşmesine, bir yıllık opsiyon maddesi de eklendi. Fulham'dan 2010 yılında Manchester United'a geçen Smalling, 307 maçta 18 gole imza attı.

Smalling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 31 karşılaşmada görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ