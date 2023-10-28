Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok - Emlak Haberleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok - Emlak Haberleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti.

BETONA YÜZDE 20 KÂR SINIRI GETİRİLECEK

Dicle Topçu'nun haberine göre; rakamlar, piyasa ortalamasına çekilmezse maliyetler hesaplanacak ve yüzde 20’nin üzerinde kâra izin verilmeyecek.

DEPREMZEDELERE FAHİŞ FİYATLA SATIYORLAR

Depremzedeler "yerinde dönüşüm projesi" ile kendi evlerini inşa etmeye çalışırken, inşaat malzemesi satan bazı firmalar ise "nakliye fiyatlarını arttırdı.

“Ekipman bulunamıyor" gibi gerekçeler üreterek depremzedelere fahiş fiyat ile beton satmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre; maliyeti bin 300 TL olan 1 mikap betona, 3 bin liraya kadar ücret isteniyor.

BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ, FAHİŞ FİYATLAR MERCEK ALTINDA

Çevre ve ticaret bakanlıkları deprem bölgesinde inşaat malzemelerine fahiş fiyat uygulayan fırsatçılar için devreye girdi. Denetimler sıklaştırıldı. Fırsatçılara karşı uygulanacak yaptırımlar için hazırlıklara başlandı.

DEPREMZEDELER MAĞDUR EDİLMEYECEK!

Çevre Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut, geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin verilmeyeceği, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ise müsaade edilmeyeceği vurgulandı.