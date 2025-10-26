Manhattan Nerede, Hangi Ülkede?

Manhattan, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yer alan beş büyük bölgeden (borough) biridir. Coğrafi olarak New York City’nin merkezi konumundadır. Doğusunda East River, batısında Hudson River ve kuzeyinde Harlem River ile çevrili bir ada üzerinde yer alır. Güney kısmı ise ünlü New York Limanı’na açılır.

Manhattan Adası’nın uzunluğu yaklaşık 21 kilometre, genişliği ise ortalama 3,7 kilometredir. Bu küçük yüzölçümüne rağmen, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluklarından birine sahiptir. Başkent Washington, D.C. olmasına rağmen, Manhattan çoğu zaman Amerika’nın “gerçek başkenti” olarak anılır çünkü ülkenin finansal, medya ve kültür merkezidir.

Manhattan Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Manhattan, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı New York City’nin bir bölgesidir. Yani Manhattan, bağımsız bir şehir veya ülke değildir; New York şehrinin merkez ve en tanınmış kısmıdır. New York City; Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island olmak üzere beş bölgeden oluşur. Bu beş bölge arasında Manhattan, hem tarihi hem de ekonomik olarak en önemli olanıdır.

Manhattan, Amerika’nın en güçlü finans merkezlerinden biridir. Wall Street, New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ gibi dünya ekonomisini yönlendiren kurumlar burada bulunur. Ayrıca Manhattan, medya, moda, hukuk ve sanat alanlarında da dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Tarihi ve Kültürel Özellikleri Manhattan’ın tarihi 17. yüzyılın başlarına, Hollandalıların bölgeye yerleştiği döneme dayanır. 1626 yılında, Hollandalı koloniciler, bölgeyi yerli Lenape halkından 60 Hollanda guldeni değerinde mallar karşılığında satın almış ve adaya “Nieuw Amsterdam” adını vermiştir. 1664 yılında İngilizler bölgeyi ele geçirmiş ve şehrin adını New York olarak değiştirmiştir. 19.yüzyılın ortalarından itibaren Manhattan, göçmen dalgalarıyla hızla büyümüş; farklı kültürlerden milyonlarca insan bu bölgeye yerleşmiştir. Bu çeşitlilik, günümüzde Manhattan’ın kimliğini oluşturan çok kültürlü yapının temelini atmıştır. Manhattan, dünyaca ünlü pek çok simge yapıya ev sahipliği yapar:

Empire State Binası – 20. yüzyılın mühendislik harikalarından biridir. Times Square – New York’un eğlence ve medya merkezi. Central Park – 3,4 km²’lik alanıyla şehrin ortasında doğal bir vaha. Broadway – Dünyanın en ünlü tiyatro ve müzikal sahnelerinin bulunduğu yer. One World Trade Center – 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yeniden inşa edilen sembolik gökdelen. Ayrıca Manhattan, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) gibi dünyaca saygın eğitim kurumlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Sanat ve kültür alanında ise Metropolitan Sanat Müzesi (The Met), Museum of Modern Art (MoMA) ve Guggenheim Müzesi gibi kurumlar, bölgeyi global bir kültür merkezi hâline getirmiştir. Manhattan’ın Ekonomik ve Sosyal Önemi Manhattan, yalnızca Amerika için değil, dünya ekonomisi için de kilit bir rol oynar. New York Borsası’nın işlem hacmi, birçok ülkenin yıllık gayri safi milli gelirini aşmaktadır. Bu nedenle Manhattan, finans dünyasının kalbi olarak görülür.