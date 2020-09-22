Manisa'da üzüm mesaisi görsel şölen sunuyor

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Yıllık 1 milyon 500 bin ton üzüm rekoltesiyle Türkiye'nin kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 85'inin, yaş üzüm üretiminin ise yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği ovalardaki sergilerde ise kurutma mesaisi devam ediyor. Sergi alanlarında farklı renklere bürünen ürünler adeta görsel şölen sunuyor. Bölgede hasat sezonun daha uzun bir periyoda yaymak isteyen kimi üzüm üreticileri, bağlarının üzerini beyaz kaneviçelerle örterek hem üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi doğal afetlerden koruyor.