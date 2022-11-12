Somaspor Play-Off aşkına

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta evinde Isparta 32 Spor önünde son vererek Play-Off yarışından kopmayan Somaspor, yarın Kuzeymarmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor'la İstanbul deplasmanında rakip olacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te oynanacak. Somaspor'un grupta 18, Play-Off barajındaki Arnavutköy'ün ise 20 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-11-12 13:05:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.