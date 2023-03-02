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Çiftçi Mehmet Karakaya'yı öldüren baba- oğul, tutuklandı

DHA

Çiftçi Mehmet Karakaya'yı öldüren baba- oğul, tutuklandı


Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktörüyle tarlasını sürmeye giden ve tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan çiftçi Mehmet Karakaya (42) cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan Ahmet Dolaman ve oğlu Sinan Dolaman tutuklandı.
Olay, dün Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli Mahallesi'nde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mehmet Karakaya, traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde Karakaya'nın kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, tabancayla vurulduğu belirlenen Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
HAYVAN OTLATMA İDDİASI
Olayın ardından JASAT, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ile İstihbarat Timi'nden oluşan ekip, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında şüphelilerin Ahmet Dolaman ve oğlu Sinan Dolaman olduğu saptandı. Babaoğul, gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Karakaya ile aralarında hayvan otlatma tartışması nedeniyle husumet bulunduğunu, olayın kendilerine ait hayvanların Karakaya'ya ait tarlaya girmesi sonucu, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheli babaoğul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERSİNLİ MAHALLESİ'NDE DEFNEDİLDİ
Karakaya için Mersinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karakaya'nın yakınlarının yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve mahalle sakinleri de katıldı. Karakaya, daha sonra mahalle mezarlığına toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2023-03-02 19:28:07

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