Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisarspor startta kaldı

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi. Sezona Kuşadasıspor'a 1-0 yenildikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-1 yenilip dün de Silivrispor'a iç sahada 3-0'la teslim oldu. Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı. Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den 2021'de, 2'nci Lig'den ise 2022'de düşen Akhisarspor, geçen sezon deprem felaketi sonrası kıl payı amatöre düşmekten kurtulmuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor startta kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi. Sezona Kuşadasıspor'a 1-0 yenildikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-1 yenilip dün de Silivrispor'a iç sahada 3-0'la teslim oldu. Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı. Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den 2021'de, 2'nci Lig'den ise 2022'de düşen Akhisarspor, geçen sezon deprem felaketi sonrası kıl payı amatöre düşmekten kurtulmuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Akhisarspor - Silivrispor: 0-3
        Akhisarspor - Silivrispor: 0-3
        DÜZELTME - Futbol: Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Sakaryaspor arasındaki...
        DÜZELTME - Futbol: Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Sakaryaspor arasındaki...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 1-1
        Manisa Futbol Kulübü - Sakaryaspor: 1-1
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kıskaç Operasyonu'nda yakalanan 9 kiş...
        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kıskaç Operasyonu'nda yakalanan 9 kiş...