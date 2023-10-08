Akhisarspor startta kaldı TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi. Sezona Kuşadasıspor'a 1-0 yenildikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-1 yenilip dün de Silivrispor'a iç sahada 3-0'la teslim oldu. Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı. Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den 2021'de, 2'nci Lig'den ise 2022'de düşen Akhisarspor, geçen sezon deprem felaketi sonrası kıl payı amatöre düşmekten kurtulmuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:44 facebook

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