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        Manisa FK galibiyeti unuttu

         1'inciLig'de evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Sezona çok iyi giriş yapıp ilk 4 haftada 3 maçını kazanan, 1'inde ise berabere kalan siyah-beyazlılar ardından düşüşe geçti. Son 4 maçta hiç galip gelemeyen Manisa FK zirve yolunda tökezledi. Son olarak Tuzlaspor'u evinde 4-0 yenen Manisa temsilcisi, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la eşitliği bozamadı, Akhisar'da Göztepe'ye 1-0 kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:48
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        Manisa FK galibiyeti unuttu
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         1'inciLig'de evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Sezona çok iyi giriş yapıp ilk 4 haftada 3 maçını kazanan, 1'inde ise berabere kalan siyah-beyazlılar ardından düşüşe geçti. Son 4 maçta hiç galip gelemeyen Manisa FK zirve yolunda tökezledi. Son olarak Tuzlaspor'u evinde 4-0 yenen Manisa temsilcisi, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor'la eşitliği bozamadı, Akhisar'da Göztepe'ye 1-0 kaybetti. 

        Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sakaryaspor karşısında yakaladıkları fırsatları değerlendremediklerini söyledi. Korkmaz, "Yeni ve kaliteli oyunculardan oluşan, genç bir kadrosu olan takımız. Maçın başından beri topa hakimdik. İkinci yarı rakibin şutu dahi yok. Ancak özeleştiri de yapmalıyız. Bu kadar topa sahipken ve rakip yarı sahada oynarken atakları belirleyici şekilde sonlandırmalıyız. Daha fazla şut denemesi yapmamız lazım. Daha üretken hale gelmemiz gerekiyor" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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