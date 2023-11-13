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        Turgutluspor pes etmedi

         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'un flaş takımı Turgutluspor, Sapanca Gençlikspor'la deplasmanda giriştiği ender rastlanır gol düellosunu 5-4 kazanmayı başardı, puan tablosunda zirvedeki Efeler 09'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Sapanca'da ilk yarıda 3-0 öne geçen Turgutlu, ardından skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:15
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        Turgutluspor pes etmedi
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         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'un flaş takımı Turgutluspor, Sapanca Gençlikspor'la deplasmanda giriştiği ender rastlanır gol düellosunu 5-4 kazanmayı başardı, puan tablosunda zirvedeki Efeler 09'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Sapanca'da ilk yarıda 3-0 öne geçen Turgutlu, ardından skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı. 

        Bu dakikadan sonra 4'üncü golü de bulup tekrar öne geçen kırmızı-siyahlı ekip, rakibin 90+1'inci dakikada attığı golle sarsıldı. Karşılaşma 4-4 bitecek denirken galibiyetten vazgeçmeyen Turgutluspor'da 90+2'nci dakikada tekrar sahneye çıkan Noyan, kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golüyle 3 puanı kırmızı-siyahlılara getirdi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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