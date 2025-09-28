Manisa Basket – Mersin Spor: 68-87

Basketbol Süper Ligi 1’nci haftasında Manisa Basket, Mersin Spor’a evinde yenilmekten kurtulamadı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maç, 87-68 Mersin Spor’un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Mersin Spor’da March Jr. oldu.

