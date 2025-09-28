Habertürk
        Manisa Basket – Mersin Spor: 68-87

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem YılmazMANİSA BASKET: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra 4, Zemaitis 2, Mobley 10, Smith 13, Batu 1, Yiğit 10, Mustafa, Altan, Johnson 6, Pereira 11MERSİN SPOR: Cowan 14, Cruz 12, Efe 5, Mükremin, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal 11, March Jr.

        Manisa Basket – Mersin Spor: 68-87
        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

        MANİSA BASKET: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra 4, Zemaitis 2, Mobley 10, Smith 13, Batu 1, Yiğit 10, Mustafa, Altan, Johnson 6, Pereira 11

        MERSİN SPOR: Cowan 14, Cruz 12, Efe 5, Mükremin, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal 11, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan 2

        1’İNCİ PERİYOT: 14-19

        DEVRE: 29-41

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 5O-65

        Basketbol Süper Ligi 1’nci haftasında Manisa Basket, Mersin Spor’a evinde yenilmekten kurtulamadı. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maç, 87-68 Mersin Spor’un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Mersin Spor’da March Jr. oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

