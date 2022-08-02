Demirci'de güneş enerjisiyle aydınlatılan halı sahalar sporseverleri ağırlıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde güneş enerjisiyle aydınlatılan halı sahalar, sporseverlere hizmet etmeye devam ediyor.

İlçe belediyesi tarafından kırsal mahallelere yapılan donanımlı halı sahalarda, güneş panelleri ile ışıklandırma yapılarak gençlerin ve vatandaşların spor yapabilmeleri sağlanıyor.

Tekeler Mahallesi'ndeki halı sahaya giden Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve belediye personelinden oluşan takım, gençlerle maç yaptı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği maçın ardından Selçuk, taleplerini dinlediği vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk kırsal mahallelerde yaptıkları yatırımlarla spor altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Tekeler Mahallemiz gibi 10 kırsal mahalleye hükümetimizin desteği ile halı sahalar yaptık. Yenilerini de yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhtar Abdurrahman Ünlü de desteği için Selçuk'a teşekkür etti.





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