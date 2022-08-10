Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanisa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda H.K. (33), A.E. (45) ve A.P. (32) gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ve 110 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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