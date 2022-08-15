AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir incelemelerde bulundu

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Aydemir, Akhisar ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün eşliğinde ilçedeki yol çalışmalarını inceledi.



AK Parti Akhisar Kadın Kolları toplantısına katılan Aydemir, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi Eşme-Salihli bölümünde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Alaşehir ilçesinde Tariş ve Bakkallar Odasını ziyaret eden Aydemir, aşure etkinliğine katıldı.

Uğur Aydemir, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, vatandaşla buluşmayı sürdüreceklerini söyledi.

İlçe ilçe gezmeye devam edeceklerini kaydeden Aydemir, "Biz her zaman olduğu gibi sahadayız, milletimizle beraberiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.



Aydemir, Alaşehir programı kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle de bir araya geldi.

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