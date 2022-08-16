Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Kasım Evrengül (28) ile A.Ç. (40), Yeni Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla Evrengül'ü ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Evrengül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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