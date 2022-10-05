Manisa "Üreten Şehrin Üreten Kooperatifleri" etkinliği düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'da, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda "Üreten Şehrin Üreten Kooperatifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehirdeki bir otelde düzenlenen programda, çoğunluğunu üretici kadınların oluşturduğu kooperatifler ürünlerini sergiledi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, kooperatifçiliğin ülke ekonomisi için önemli bir müessese olduğunu belirtti.



Kooperatiflerin dünyada yaklaşık 1 milyar insana hizmet ettiğini aktaran Oğuz, bu sistemin aynı zamanda 1,6 milyar dolar ekonomik hareketlilik oluşturduğunu vurguladı.

Oğuz, kooperatiflerin doğrudan başvuru sahibi olduğu 7 projeye 4,6 milyon liralık destek verdiklerini belirtti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da Türkiye'deki kooperatifçilik anlayışında bir revizyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



Yılmaz, şöyle devam etti:



"Kooperatifçilik bireyin ön planda tutulduğu bir sistem mi, yoksa genelin ortaya koyduğu bir sistemin yansıması mı? Önce bunun vurgulanması lazım. Türkiye'deki kooperatifleri mevcut olduğu bu sistemin içinden çıkarmak lazım. Yapı kooperatiflerinde bakıyorsunuz 45 yıldır aynı adam kooperatifin başında. Artık o müteahhit olmuş. Üretim kooperatiflerin ise kişileşmiş, yönetim kurulu başkanı ile kooperatif özdeşleşmiş. Bu sistemi düzeltmek için bu toplantılarda bunu ortaya koymak lazım."

Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale ise Türkiye'deki kooperatif sayısının binin üzerine çıktığını hatırlattı.



Toplantının ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

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