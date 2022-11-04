Manisa FK, Sakaryaspor maçına hazır

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın Sakaryaspor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil Onultmak Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa ekibinde sakatlığı süren Osman Burak Destan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.

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