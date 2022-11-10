Manisa'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Erhan Öztürk'ün (42) kullandığı 45 AK 803 plakalı hafif ticari araç, Yeniharmandalı yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Öztürk ile araçtaki Niyazi Yıldız (17) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.