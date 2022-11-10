Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin yeniden açılması talebi

MANİSA (AA) - Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer, şehre 85 yıl boyunca hizmet veren vakıf hastanesini yeniden açmak istediklerini belirtti.



Basın toplantısı düzenleyen Özer, bir süre önce kapatılan hastanenin merkezi ABD'de bulunan Morris Şinasi Vakfının kente verdiği katkılarla yapıldığını belirterek vakfın bu hastane dışında Merkezefendi Devlet Hastanesine çocuk servisi ile yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurulmasına da destek verdiğini kaydetti.



Çocuk hastanesini de yeniden açmak istediklerini dile getiren Özer, "Temel muradım Morris Şinasi Hastanesinin olduğu alanda yeniden bir çocuk hastanesinin hayata geçmesi. Hastane binası depreme dayanıksız çıktı. Ya güçlendirilmesi gerekiyor ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Manisa'ya müstakil bir Morris Şinasi Çocuk Hastanesi açılması için vakfın ve Manisa'nın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.