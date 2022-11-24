Demirci'de çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci'de 93 çiftçiye 8 bin 370 zeytin fidanı dağıtıldı.

İlçedeki fidan dağıtım törenine Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Gökhan Demir, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya katıldı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya Demirci, ilçede tarımsal üretimin her geçen yıl büyüyüp geliştiğini dile getirerek, "Demirci'de Zafer Kalkınma Ajansına sunulan proje ile Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Belediyesi, Ziraat Odası ve kurumlarımızın desteği ile Tarım Ürünleri Merkezi'ni kurduk. Hedefimiz tarım ürünleri merkezinde çiftçimizin ürünlerinin daha da değerlenmesini sağlamak." dedi.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk de tarımsal üretiminin öneminin Kovid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Hükümetimiz ilçemizde sulama barajı ve gölet yatırımlarına da devam ediyor. Sayık Barajı tamamlandı ve bugünlerde su tutmaya başlayacak. Belediyemiz olarak da her daim üreticimizin ve çiftçimizin taleplerine duyarlıyız." diye konuştu.



Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, tarımla kalkınan bir Manisa hedefiyle üreticiye destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 8 bin 370 zeytin fidanı, katılımcılar tarafından, üreticilere verildi.





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