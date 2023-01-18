Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince bir otomobilde ve evde arama yapıldı. Aramalarda 9 parça halinde 505 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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