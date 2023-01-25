Manisa'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üniversite öğrencisi tren garında uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan E.A. (21) 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki tren garında husumetli olduğu öğrenilen Hüseyin Ş. (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan E.A, Hüseyin Ş'yi iki bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Hüseyin Ş'nin Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü, sınavına yetişmek için garda tren beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.