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        Manisa'da terör propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Manisa'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:59
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        Manisa'da terör propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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        Manisa'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve El Kaide'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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