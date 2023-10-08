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        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Motosiklet Tutkunları programı, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:58
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        Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Motosiklet Tutkunları programı, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

        Demirci Akıncıları Motosiklet Kulübünce organize edilen programa Manisa, Balıkesir, Uşak ve Kütahya'dan 175 motosikletli katıldı.

        Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da Huriye - Hasan Akdemir Parkında buluşan gruba destek verdi.

        Motosikletli grup ilçe merkezinde sürüş yaptıktan sonra Milli Mücadelenin gerçekleştiği yerlerden Demirci Dağı, Hışır ve Sarıçayır mevkilerinde sürüş yaptı.

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