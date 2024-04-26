Salihli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
S.Ö. (48) idaresindeki 45 AFH 316 plakalı traktör, Sart Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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