Manisa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Özdemir (62) idaresindeki 45 LH 963 plakalı sepetli motosiklet, Çakaldoğanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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