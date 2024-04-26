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        Okul sporlarında küçük erkekler futbol grup müsabakaları Kula'da başladı

        2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen futbol küçük erkekler grup mücadelesi Kula'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:59
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        Okul sporlarında küçük erkekler futbol grup müsabakaları Kula'da başladı
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        2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen futbol küçük erkekler grup mücadelesi Kula'da başladı.

        İzmir ve Manisa'dan ikişer, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya, Uşak ve Yalova'dan birer takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk maçında Manisa Kırkağaç Atatürk Ortaokulu ile İzmir Balçova Asil Nadir Ortaokulu karşılaştı.

        28 Nisan Pazar günü tamamlanacak müsabakalarda 3 takım yarı finale yükselecek.

        Turnuvanın açılış maçında önce yapılan törende konuşan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, "Kaybedenin olmayacağı, herkesin kazanacağı bir turnuvadayız. Sizler bizlerin birer turizm elçisi olarak burada ayrılırken, güzel anılar biriktireceksiniz." dedi.

        Belediye başkanı Hikmet Dönmez de gelecek nesillerin spor yaparak daha sağlıklı bir yaşam süreceklerini ve sporcu gençler sayesinde geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

        Özdemir ile Dönmez katılan okullara, Kula Kadın Kooperatifi tarafından yapılan futbol topu hediye etti.

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