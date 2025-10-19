Habertürk
        Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

        Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        19.10.2025 - 08:56
        Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin (37) Dedetaşı Mahallesi'nde sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 138 şişe sahte içki, 7 boş şişe, 109 sahte bandrol ve 21 viski etiketi ile 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 137 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        E.Y. gözaltına alındı.

