Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 138 şişe sahte içki, 7 boş şişe, 109 sahte bandrol ve 21 viski etiketi ile 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 137 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

