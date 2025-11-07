Demircili çiftçi safran üretimi için denemelere başladı

Baharat, gıda boyası ve ilaç yapımında kullanılan safran çiçeğinin Demirci'nin iklim koşullarında üretimini denemek isteyen Şerif Artuç, temin ettiği safran soğanlarını eylül ayında arazisine dikti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi, deneme amaçlı ektiği safran bitkisinden ürün elde etti.

