        Demircili çiftçi safran üretimi için denemelere başladı

        Demircili çiftçi safran üretimi için denemelere başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:07
        Demircili çiftçi safran üretimi için denemelere başladı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi, deneme amaçlı ektiği safran bitkisinden ürün elde etti.

        Baharat, gıda boyası ve ilaç yapımında kullanılan safran çiçeğinin Demirci'nin iklim koşullarında üretimini denemek isteyen Şerif Artuç, temin ettiği safran soğanlarını eylül ayında arazisine dikti.

        Kasım ayı başında çiçeklenmeye başlayan bitkiden 150 grama yakın ürün elde edildi.

        Üretici Şerif Artuç, "Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirip ticaretini yapmayı hedefliyorum." dedi.

