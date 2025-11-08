Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Manisa'da partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin bütün meselelerini müştereken kucaklayabilecek tedbirleri almak üzere yarınlara hazırlanmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:07
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Manisa'da partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin bütün meselelerini müştereken kucaklayabilecek tedbirleri almak üzere yarınlara hazırlanmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Dervişoğlu, Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çözülmesi gereken birçok sorununun olduğunu öne sürdü.

        Siyasi parti kongrelerinin yenilenmek, güçlenmek ve tazelenmek için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Bu kongreler o kadroların ortaya çıkarılması için de önemli kilometre taşıdır. Onun için Türkiye'nin bütün meselelerini müştereken kucaklayabilecek tedbirleri almak üzere yarınlara hazırlanmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

        Müsavat Dervişoğlu, bütün kadroların ciddi bir şekilde çalışması ve seçimlere hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hamasi söylemlerle elde edeceğimiz herhangi bir başarı söz konusu olamaz. Dolayısıyla sorunlara odaklanacak, o sorunların çözümü noktasında da gayret sarf edecek bir duruşu Türk milletinin takdir ve teveccühüne sunmak mecburiyetindeyiz. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yükseltecek olan sizlersiniz. Partinin kökünü kurtardığımızı, kökün toprağa kök saldığını biliyorum. Ama gövdenin gelişmesi lazım. Dalların uzaması lazım. Yapraklarının olması, o yapraklardan çiçek açması ve meyveye ulaşmamız lazım. Siyasetin meyvesi iktidardır. Bakın, hep çile çektik bu zamana kadar. Çileyi kiminle çektiysek zaferi de onunla tatmak üzere yolculuğumuzu güçlendirerek sürdürmemiz lazım."

        Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

