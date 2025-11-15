Habertürk
Habertürk
        Manisa'da serada çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'da serada çıkan yangın söndürüldü

        15.11.2025 - 16:40
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde serada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karaoğlanlı Mahallesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında sera içindeki gübre deposu, plastik saksılar ile bazı saksı çiçekleri ve palmiye ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

