Salihli'de kumar oynayanlara 28 bin lira ceza

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- MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Bu operasyonla birlikte son 1 ay ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 23 kişiye kesilen toplam ceza miktarının 28 bin 175 liraya ulaştığı bildirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeciliğini B.Ç.'nin yaptığı kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu kahvehaneye 12 Şubat gecesi operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yeri sahibi B.Ç. ile K.Ö., M.Ç., ve M.B. kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masada bulunan 350 liraya da el konuldu. Şüphelilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesi gereği, kumar oynamak suçundan kişi başı 1225 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi B.Ç. hakkında ayrıca kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

1 AYDA 23 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan, düzenlenen bu son operasyonla birlikte son 1 ayda gözaltına alınan 23 kişiye, toplam 28 bin 175 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.



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