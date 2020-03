65 yaş üzeri vatandaşa bağıran polis görevden uzaklaştırıldı

Kadir ÖZEN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, otobüs terminalinde, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri bir kişiye bağırdığı ileri sürülen polis memuru B.Y., görevden alındı.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri bir kişi, terminalden otobüse binerek, seyahat etmek istedi. İddiaya göre 65 yaş üzeri olan bu kişi ile polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.

O anlar cep telefonuyla görüntülenirken polis memuru B.Y., tartıştığı kişiye bağırdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşanan olay büyük tepki topladı.

Manisa Valiliği, B.Y. hakkında soruşturma başlattı. Valilik bugün yaptığı açıklamada, polis memurunun soruşturma kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Kadir ÖZEN

